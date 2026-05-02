Психолог объяснила, как конфликты в браке влияют на здоровье

Конфликт в браке приводит к хроническому стрессу.

Источник: Комсомольская правда

Конфликты в браке, особенно если они постоянные, могут спровоцировать проблемы со здоровьем. Речь идет, в том числе, о парах, проживших в браке много лет, об этом заявила в беседе с изданием RuNews24.ru клинический психолог Мария Таскесиги.

— Конфликт в браке приводит к хроническому стрессу. Постоянная враждебность, ссоры и взаимное недоверие могут вести к тревоге, депрессии, проблемам сна и снижению иммунитета. У пожилых стресс часто перерастает в соматическую симптоматику: головные боли, боли в теле, ухудшение общего самочувствия, — перечислила эксперт.

Специалист подчеркнула, что хронический стресс также может влиять на когнитивные функции, например, на память. Особенно часто подобные проявления встречаются в пожилом возрасте.

KP.RU рассказал, что проблемы в отношениях могут приводить к профессиональному выгоранию. Особенно если человек не умеет справляться с внутренними переживаниями или у него нет ресурса переключиться.