Психолог объяснила, как конфликты в браке влияют на здоровье

Конфликты в браке, особенно если они постоянные, могут спровоцировать проблемы со здоровьем. Речь идет, в том числе, о парах, проживших в браке много лет, об этом заявила в беседе с изданием RuNews24.ru клинический психолог Мария Таскесиги.
— Конфликт в браке приводит к хроническому стрессу. Постоянная враждебность, ссоры и взаимное недоверие могут вести к тревоге, депрессии, проблемам сна и снижению иммунитета. У пожилых стресс часто перерастает в соматическую симптоматику: головные боли, боли в теле, ухудшение общего самочувствия, — перечислила эксперт.
Специалист подчеркнула, что хронический стресс также может влиять на когнитивные функции, например, на память. Особенно часто подобные проявления встречаются в пожилом возрасте.
