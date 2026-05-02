Россиянам дали советы по выбору мяса для шашлыка

Диетолог Поляков посоветовал готовить шашлык из фермерской баранины.

Источник: Комсомольская правда

Май — самое время для шашлыков, вкус и польза которых зависит от качества выбранного мяса. О том, какой продукт лучше выбрать для жарки на костре, рассказал aif.ru диетолог Антон Поляков.

— Предпочтительное мясо для шашлыка — баранина. Если такой возможности нет, то можно выбрать свинину. Приемлемой альтернативой является и куриное мясо, — перечислил специалист.

Врач уточнил, что желательно выбирать свежее фермерское мясо, а вот продукта из супермаркета, который уже замариновали, следует избегать. Маринад зачастую мешает определить свежесть мяса по запаху и виду.

Life.ru предупредил, что сочетание шашлыка с крепким алкоголем повышает риск острого панкреатита. Такая комбинация может нанести серьёзный удар по поджелудочной железе. Также не стоит вместе с мясом есть продукты из теста — хлеб, макароны, сухарики. Такое соседство способно вызвать тяжесть в животе, вздутие и запор.