Синоптик рассказала о погоде в Москве после первых майских праздников

Первые длинные майские выходные не порадовали жителей столицы теплой погодой — вместо солнца москвичи прятались от ветра и снега. О том, какая погода установится в регионе на следующей неделе, рассказала в беседе с изданием «Абзац» ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
На следующей неделе в Москве и области установится по-настоящему теплая погода. Днем в столице будет +20…+22 градуса, даже в ночные часы температура ожидается положительной, — заявила синоптик.
Впрочем, уже к 9 маю вновь ожидается похолодание, правда не такое серьезное: днем температура воздуха будет прогреваться до +15…+16 градусов, ночью — без отрицательных температур.
KP.RU отметил, что Гидрометцентр России обещает, что финальный месяц весны в столице по средней температуре впишется в рамки климатической нормы или будет чуть прохладнее, чем обычно. По осадкам все как положено по климату: ни слишком сухо, ни слишком сыро.