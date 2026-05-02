Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказала о погоде в Москве после первых майских праздников

Уже к 9 маю вновь ожидается похолодание.

Источник: Комсомольская правда

Первые длинные майские выходные не порадовали жителей столицы теплой погодой — вместо солнца москвичи прятались от ветра и снега. О том, какая погода установится в регионе на следующей неделе, рассказала в беседе с изданием «Абзац» ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

На следующей неделе в Москве и области установится по-настоящему теплая погода. Днем в столице будет +20…+22 градуса, даже в ночные часы температура ожидается положительной, — заявила синоптик.

Впрочем, уже к 9 маю вновь ожидается похолодание, правда не такое серьезное: днем температура воздуха будет прогреваться до +15…+16 градусов, ночью — без отрицательных температур.

KP.RU отметил, что Гидрометцентр России обещает, что финальный месяц весны в столице по средней температуре впишется в рамки климатической нормы или будет чуть прохладнее, чем обычно. По осадкам все как положено по климату: ни слишком сухо, ни слишком сыро.