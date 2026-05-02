Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам рассказали, чьи мозги стареют быстрее

Нейробиологи выяснили, что мужской мозг теряет объем раньше женского, но женщины чаще подвержены риску развития болезни Альцгеймера.

Мужской мозг физически деградирует и теряет объем быстрее, чем женский. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека» со ссылкой на исследование нейробиологов из Университета Осло.

Несмотря на ранние структурные изменения у мужчин, статистика по нейродегенеративным заболеваниям говорит об обратном. У женщин шанс столкнуться с болезнью Альцгеймера в два раза выше — один к пяти, в то время как у мужчин этот показатель составляет один к десяти.

Ученые связывают такую статистику с тем, что женщины живут дольше и чаще доживают до возраста, когда болезнь проявляется активнее. Тем не менее специалисты рекомендуют всем заботиться о нейронах через качественный сон, постоянное обучение и физическую активность.

Ранее нижегородские врачи нашли у 20-летней пациентки опасное заболевание.