Нижегородцам рассказали, чьи мозги стареют быстрее

Мужской мозг физически деградирует и теряет объем быстрее, чем женский. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека» со ссылкой на исследование нейробиологов из Университета Осло.
Несмотря на ранние структурные изменения у мужчин, статистика по нейродегенеративным заболеваниям говорит об обратном. У женщин шанс столкнуться с болезнью Альцгеймера в два раза выше — один к пяти, в то время как у мужчин этот показатель составляет один к десяти.
Ученые связывают такую статистику с тем, что женщины живут дольше и чаще доживают до возраста, когда болезнь проявляется активнее. Тем не менее специалисты рекомендуют всем заботиться о нейронах через качественный сон, постоянное обучение и физическую активность.
