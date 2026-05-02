Рэпер Flo Rida признался в любви Москве

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Американский рэпер Flo Rida (Трэмар Диллард) несколько раз признавался в любви Москве на концерте на «ЦСКА Арене», с которого стартовал его первый в карьере российский тур, передает корреспондент ТАСС. Следующий концерт в рамках тура пройдет завтра, 3 мая, на той же локации.
«Ты мне не нравишься, я люблю тебя, Москва», — сказал он со сцены перед исполнением песни I don’t like it, I love it. Со сцены он назвал московскую публику семьей. «Я счастлив быть здесь сегодня вечером. Это не выступление и не шоу, Москва, это — вечеринка», — отметил рэпер.
Flo Rida начал выступление с интро In the Ayer и песни Where them girls at, во время которой он раздавал зрителям белые розы, кидая их в зал. В ходе вечера он также исполнил хиты Good Feeling, Whistle, Right Round, Club can’t handle me и другие.
Кроме того, в момент исполнения песни «My House» Диллард изменил слова Welcome to my house («Добро пожаловать в мой дом») на Welcome to Moscow («Добро пожаловать в Москву»). Во время исполнения разных песен рэпер приглашал на сцену зрителей из зала. Так, во время номера GDFR Flo Rida вывел компанию молодых людей для совместного исполнения, а на Wild Ones и Low — девушек-фанаток.
В ходе концерта Диллард поздравил российскую слушательницу с днем рождения, также пригласив ее на сцену. Зал скандировал Happy birthday («С днем рождения»). Рэпер неоднократно выходил в толпу фанатов и пел вместе с ними. Концерт завершился фейерверком из фольгированного конфетти.
О туре.
Концерт рэпера на «ЦСКА Арене» в Москве был перенесен с 8−9 марта на 2−3 мая из-за ситуации на Ближнем Востоке. В рамках тура певец также выступит 5 мая в Краснодаре и 7 мая в Новосибирске.
Диллард родился 16 сентября 1979 года в Майами-Гарденс в штате Флорида. Популярность ему принес написанный совместно с T-pain дебютный сингл Low, удерживающий первое место в Billboard Hot 100 в течение 10 недель и ставший рекордсменом цифровых продаж за всю историю.