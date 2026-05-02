Названа опасная для домашних питомцев дачная зелень

Дачная зелень может навредить домашним животным, которые захотят полакомиться свежей травкой на огороде. Так, щавель провоцирует у кошек проблемы с почками, об этом сообщила в разговоре с NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина.
— Щавель не рекомендуется кошкам, так как его кислота раздражает мочевыводящие пути и провоцирует образование камней в почках, — предупредила специалист.
Эксперт подчеркнула, что особенно опасно растение для животных, склонных к циститу или мочекаменной болезни. Если же кошка хочет зелени, то уже пророщенную траву можно приобрести в специальных магазинах для животных.
KP.RU предупредил, что дачные посадки способны отравить собак и кошек, в частности, токсичными являются некоторые цветы и плодовые культуры. Так, лилии опасны для кошек. Даже небольшое количество пыльцы может вызвать тяжёлое отравление.