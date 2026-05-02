Россиян призвали чаще мыть голову в сезон цветения

Волосы — главный накопитель аллергенов.

Источник: Комсомольская правда

Сезон цветения совпадает с пиком аллергии на пыльцу, снизить негативные проявления помогут простые бытовые привычки. Их перечислила в разговоре с aif.ru врач-аллерголог Людмила Маховая.

— Регулярно мойте голову в сезон аллергии, так как волосы — один из главных накопителей пыльцы. По этой же причине купайте домашних животные после прогулки, — советует медик.

Она напомнила, что важно также держать окна закрытыми, особенно в сухую и ветреную погоду, не сушить белье на улице, а во время прогулок надевать солнечные очки, которые защитят глаза от попадания в них пыльцы.

Телеканал «Царьград» также отметил, что людям с аллергией следует ежедневно мыть голову и делать влажную уборку в доме, чтобы уменьшить риск возникновения аллергических приступов. Кроме того, следует избегать проветривания помещений. Чем больше вы будете открывать окна, тем больше у вас будет пыльцы в доме.