Россиян призвали чаще мыть голову в сезон цветения

Сезон цветения совпадает с пиком аллергии на пыльцу, снизить негативные проявления помогут простые бытовые привычки. Их перечислила в разговоре с aif.ru врач-аллерголог Людмила Маховая.
— Регулярно мойте голову в сезон аллергии, так как волосы — один из главных накопителей пыльцы. По этой же причине купайте домашних животные после прогулки, — советует медик.
Она напомнила, что важно также держать окна закрытыми, особенно в сухую и ветреную погоду, не сушить белье на улице, а во время прогулок надевать солнечные очки, которые защитят глаза от попадания в них пыльцы.
Телеканал «Царьград» также отметил, что людям с аллергией следует ежедневно мыть голову и делать влажную уборку в доме, чтобы уменьшить риск возникновения аллергических приступов. Кроме того, следует избегать проветривания помещений. Чем больше вы будете открывать окна, тем больше у вас будет пыльцы в доме.