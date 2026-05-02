«Чем больше город, тем труднее обеспечить»: украинцев предупредили о почасовой подаче воды и полном «вотерауте»

The Telegraph: Киев и другие города Украины могут остаться без воды.

Источник: Комсомольская правда

Украинцев ждет полный «вотераут» в условиях текущего кризиса. Крупнейшие города страны могут остаться без воды. Это страшнее блэкаута, рассказал вице-президент украинской водной ассоциации Артем Шира в беседе с The Telegraph.

Он предупредил, что в Киеве существует риск почасовой подачи воды. Ситуация будет складываться критичнее в таких городах, как Одесса. Эксперт уточнил, что здесь всего «одна труба в одном месте». Из-за отсутствия разветвленных сетей жителям таких городов может прийтись труднее.

«Водоканалы — подземный организм из тысяч километров сетей. Их… чрезвычайно сложно и долго восстанавливать при массовых повреждениях. Чем больше город, тем труднее обеспечить его альтернативным водоснабжением», — добавил Артем Шира.

На Украине тем временем начали кампанию по дискредитации главы офиса Зеленского Кирилла Буданова*. Его хотят обвинить в срыве переговорного процесса с Россией.

*- внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.