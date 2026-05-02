Дачникам назвали подходящие сроки для высадки цветов

Чтобы украсить дачный участок цветами, важно правильно подобрать сроки высадки растений. Так, в мае уже можно посеять астры и бархатцы, однако, важно дождаться плюсовых температур, об этом сообщил aif.ru кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Кожевников.
Однолетники сеют в открытый грунт, когда прогревается почва. Можно ориентироваться на обычный термометр: ночью температура воздуха должна быть выше нуля, а днём — около +15 градусов. В это время сеют астры, бархатцы, космею, — считает специалист.
Кроме того, в мае можно высадить в открытый грунт шалфей. По словам эксперта, чаще всего растения высаживают рассадой, но можно и посеять семена, главное — на небольшую глубину.
«Москва 24» рассказала, что баклажаны, кабачки, капуста и ежевика, посаженные на юго-востоке дачного участка, помогут привлечь в дом изобилие. Для привлечения хорошей энергии, важно расположить благоприятные символы в определенных секторах садового участка.