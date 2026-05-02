Стало известно, могут ли сотрудника заставить вернуться в офис с удаленки

Удаленный формат работы стал довольно распространенным явлением и, если условия изначально прописаны в трудовом договоре, работодатель не имеет права заставлять сотрудника посещать офис. Об этом рассказал NEWS.ru юрист Михаил Салкин.
— Если дистанционная работа прямо закреплена в трудовом договоре, то для отмены удаленного режима требуется изменение условий трудового договора по соглашению сторон, — сказал эксперт.
Специалист подчеркнул, то нередко в договор включают комбинированный формат, когда удаленная работа сменяется нахождением на рабочем месте. В этом случае руководитель вправе сам установить дни присутствия в офисе для работника.
KP.RU предупредил, что удаленный формат работы может негативно сказаться на психическом состоянии человека. При удаленке стираются границы между домом и работой. Из-за этого трудовые часы растягиваются на весь день, а человек перестает полноценно отдыхать.