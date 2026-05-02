На Украине началась информационная кампания по дискредитации экс-главы военной разведки страны Кирилла Буданова*. Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в российских силовых структурах.
Инициатором выступил экс-руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Он планирует сосредоточить усилия на обвинении политика в срыве переговорного процесса с Россией.
— Ермак (…) намерен возложить на него ответственность за начало на Украине гражданской войны против «людоловов» из ТЦК, — цитирует сообщение ТАСС.
Кроме того, он винит Буданова* в растрате средств украинской разведки на публикацию материалов, направленных на формирование образа недоговороспособности Киева.
Тем временем сам глава офиса украинского лидера утверждает, что его страна снова приближается к так называемому триггерному событию.
Незадолго до этого Буданов* также заявлял, что Россия и Украина тратят большие средства на вооруженный конфликт, поэтому в скором времени он может завершиться.
