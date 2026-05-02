Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кампания по дискредитации Буданова* стартовала на Украине

На Украине началась информационная кампания по дискредитации экс-главы военной разведки страны Кирилла Буданова*. Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в российских силовых структурах.

На Украине началась информационная кампания по дискредитации экс-главы военной разведки страны Кирилла Буданова*. Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в российских силовых структурах.

Инициатором выступил экс-руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Он планирует сосредоточить усилия на обвинении политика в срыве переговорного процесса с Россией.

— Ермак (…) намерен возложить на него ответственность за начало на Украине гражданской войны против «людоловов» из ТЦК, — цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, он винит Буданова* в растрате средств украинской разведки на публикацию материалов, направленных на формирование образа недоговороспособности Киева.

Тем временем сам глава офиса украинского лидера утверждает, что его страна снова приближается к так называемому триггерному событию.

Незадолго до этого Буданов* также заявлял, что Россия и Украина тратят большие средства на вооруженный конфликт, поэтому в скором времени он может завершиться.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.