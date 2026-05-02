Названы продукты, провоцирующие появление зубного камня

Стоматолог Давидян: мягкие сладкие продукты способствуют появлению зубного камня.

Источник: Комсомольская правда

На появление зубного камня влияет не только качество гигиены полости рта, но и характер пищи в рационе. Об этом предупредил в беседе с aif.ru врач стоматолог-хирург Арам Давидян.

— Преобладание в рационе мягких и сладких продуктов провоцирует появление зубного камня. Также влияет недостаток сырой растительной пищи, которая способствует естественному очищению зубов, — сказал медик.

Пагубное влияние на эмаль зубов оказывает и нехватка простой чистой воды, которая усиливает сухость во рту, добавил доктор.

Телеканал «Царьград» сообщил, что чистка зубов один раз в день является недостаточной для поддержания хорошей стоматологической гигиены. Налёт, который не удаляется в течение 12−24 часов, начинает минерализоваться и превращается в зубной камень. Этот процесс обычно происходит на внутренней стороне нижней челюсти — от клыка до клыка, на шести передних зубах.