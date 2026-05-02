Названы продукты, провоцирующие появление зубного камня

Телеканал «Царьград» сообщил, что чистка зубов один раз в день является недостаточной для поддержания хорошей стоматологической гигиены. Налёт, который не удаляется в течение 12−24 часов, начинает минерализоваться и превращается в зубной камень. Этот процесс обычно происходит на внутренней стороне нижней челюсти — от клыка до клыка, на шести передних зубах.