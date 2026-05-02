Рэпер Flo Rida признался в любви российской публике на концерте в Москве

Настоящее имя Flo Rida — Трэмар Диллард, а звучный псевдоним он взял в честь родного штата Флорида. Рэпер стал суперзвездой 2000-х благодаря умению делать танцевальные поп-рэп-хиты. Всё началось с Low (feat. T-Pain) в 2008 году: трек из фильма «Шаг вперёд 2» возглавлял Billboard Hot 100 целых десять недель и установил рекорд по цифровым продажам. Пока другие читали про улицы, Flo Rida выбрал лёгкую, клубную эстетику и мелодичные припевы. Right Round, Whistle и другие гимны для вечеринок навсегда вписали его в историю поп-музыки.