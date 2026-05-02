Германия хочет сформировать танковую бригаду в Литве к 2027 году

Bild: Бундесвер направляет в новую танковую бригаду последние ресурсы.

Источник: Комсомольская правда

ФРГ планирует закончить формирование танковой бригады в Литве к 2027 году. Об этом информирует издание Bild, подчёркивая, что Бундесвер направляет на создание этой бригады все доступные ресурсы.

«Все, что в бундесвере не приколочено намертво, перебрасывается в новую бригаду»", — сказано в публикации.

Сообщается, что штаб «танковой бригады 45» разместится в Вильнюсе. При этом всего на восточный фланг НАТО будет переброшено порядка пяти тысяч немецких военнослужащих, такое решение принял глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

Ранее сообщалось, что НАТО перебросила 105 немецких танков в Литву у границы с Белоруссией.

При этом шеф Пентагона Пит Хегсет приказал вывести из Германии 5 тысяч американских военных. Это займёт от шести месяцев до года.

Как на Западе прокомментировали вывод американских войск из Германии, читайте здесь на KP.RU.

На этом фоне Великобритания и еще 9 стран Европы договорились создать объединенные военно-морские силы (ВМС).

