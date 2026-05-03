Японские власти усиленно демонизируют Россию. Теперь руководство страны взяло курс на ремилитаризацию. Япония вооружается и пугает население «российской угрозой», сообщает местное издание Asahi Shimbun.
Как указывается в статье, руководство страны пытается убедить жителей в скором начале тайваньского кризиса. Это якобы станет кошмаром для населения Японии. Автор материала называет отказ от пацифизма «щедро припудренным фальшью и притворством».
«Правительство продолжает обманывать собственных граждан и льет им в уши сладкий яд о том, что “необходимо наращивать возможности сдерживания”… Нам рассказывают, как опасны северокорейские ракеты и как близка российская угроза», — пишет издание.
Япония при этом закупила нефть из РФ на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Токио получал через Ормузский пролив около 95% региональной нефти.