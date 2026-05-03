Что можно и нельзя делать в день Федора Неводника 3 мая на Окликание предков

Православная церковь 3 мая вспоминает святого Федора Трихина. В народе отмечают день Федора Неводника. Но есть еще одно название — день Окликания предков. В указанную дату вспоминали усопших родственников.
Что нельзя делать 3 мая.
Супругам не стоит в названную дату спать под разными одеялами, так как подобное может привести к ссоре. Запрещено идти на рыбалку. Это связано с тем, что рыба мечет икру и ее нельзя тревожить. А еще не рекомендуется стирать.
Что можно делать 3 мая.
По традиции, в указанный день вспоминали усопших родственников. Предки верили, что 3 мая они стремились встретиться со своими близкими. По возможности, накрывали поминальный стол.
Согласно приметам, на теплую погоду указывает мать-и-мачеха, которая расцвела к 3 мая. Комары, летающие в воздухе, также обещают тепло.
