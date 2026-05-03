Что можно и нельзя делать в день Федора Неводника 3 мая на Окликание предков

Узнали приметы и запреты на 3 мая, когда отмечают Окликание предков.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 3 мая вспоминает святого Федора Трихина. В народе отмечают день Федора Неводника. Но есть еще одно название — день Окликания предков. В указанную дату вспоминали усопших родственников.

Что нельзя делать 3 мая.

Супругам не стоит в названную дату спать под разными одеялами, так как подобное может привести к ссоре. Запрещено идти на рыбалку. Это связано с тем, что рыба мечет икру и ее нельзя тревожить. А еще не рекомендуется стирать.

Что можно делать 3 мая.

По традиции, в указанный день вспоминали усопших родственников. Предки верили, что 3 мая они стремились встретиться со своими близкими. По возможности, накрывали поминальный стол.

Согласно приметам, на теплую погоду указывает мать-и-мачеха, которая расцвела к 3 мая. Комары, летающие в воздухе, также обещают тепло.

Кстати, синоптики сказали, когда в Беларусь вернется тепло до +23 градусов.

Тем временем врачи предупредили белорусов о заболевании, которым можно заразиться во время работы на даче из-за популярного удобрения.

Также мы собрали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения.

