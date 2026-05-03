Что можно и нельзя делать в День окликания 3 мая 2026 года

Для современного человека, погруженного в культ потребления, комфорта и удовольствий, пример Феодора Трихины звучит как вызов. Но именно этот вызов помогает вспомнить: человек не сводится к набору физиологических потребностей. В нем есть дух, который нуждается в дисциплине, молитве и тишине. И даже самая строгая аскеза имеет смысл только в том случае, если она служит любви — к Богу и к ближнему. Именно любовью, а не суровостью, пронизано истинное житие преподобного Феодора Трихины, чудотворца и постника.