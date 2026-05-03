Поднимите мне «уши»: аудиохоррор «Полутон» вышел в России

С другой стороны, именно за этот недочет наши зрители будут только признательны Туасону, потому что он поможет пережить этот хоррор и выйти оттуда без инфаркта. Даже на искушенных в жанре зрителей шепоты и крики «Полутона» действуют очень сильно — и нет ведь смысла напоминать, что смотреть это кино нужно только с оригинальным звуком, на котором оно всё и построено? Какими бы традиционными скримерами ни пользовался Туасон, сколько бы грубо ни цитировал он «Зловещих мертвецов», как бы ни катал камеру на тележке вокруг героини, нам всё равно жутко, даже если весь этот инструментарий мы способны анализировать холодно и спокойно. Может, мы уже привыкли не доверять глазам, а уши нас подводили не так часто? Но нам в какой-то момент хочется вместе с Джастином прокричать Иви: давай не будем включать следующий трек! Может, еще спасемся!