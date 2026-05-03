Хорошая квартира: зрителей пригласили в гости к авангардистам

Кстати, верный своему подходу, Центр «Зотов» сделал интерактивные зоны: посетителям предлагается тоже поиграть в маджонг (конечно, не в тот, что сделан гениями) и создать свой фотомонтаж по стопам Сенькина и Клуциса. Сам Сенькин — настоящее открытие проекта: в советское время его имя упоминалось, как правило, в связи с посещением ВХУТЕМАСа Лениным: именно Сенькин больше всего общался с вождем и пытался объяснить ему принципы и задачи нового искусства. Ну, а в наше время этот мастер оказался практически забыт. И теперь «Зотов» делает шаг к возвращению его наследия широкой публике. Как выясняется, работы Сенькина ничуть не уступают куда более известным экспериментам Лисицкого и Клуциса в том же направлении.