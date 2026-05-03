Календарь на 3 мая: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

В день Окликания предков души усопших, по поверьям, были ближе всего к миру живых. В этот день люди шли на кладбища, приводили в порядок могилы, приносили угощения и поминали родных. На столах оставляли хлеб, воду и кисель «для душ», а вечером устраивали сытный семейный ужин, за которым рассказывали истории о дедах и прадедах. Обильная трапеза символизировала достаток и показывала предкам, что их потомки живут благополучно. На Руси верили: кто почитает предков — того род благословит. Родиться в этот день считалось большой удачей: такой человек, по поверьям, сразу обретал защиту своего рода.