Контракт Маска с Tesla может стоить триллион долларов: вот на сколько он разбогател благодаря компенсациям

Самый богатый человек в мире Илон Маск в 2025 году существенно заработал на выплатах от собственной компании Tesla. Бизнесмен получил свыше 158 миллиардов долларов по компенсационному соглашению. Так заявила газета The Wall Street Journal.
Всего Илон Маск может заработать порядка триллиона долларов на компенсационном контракте с Tesla. Предприниматель получил одобрение от компании на заключение соответствующей сделки на 10 лет.
«Согласно отчету регулирующих органов, к 2025 году эта сумма составила $158 млрд», — сказано в статье.
Состояние предпринимателя оценили в $459 миллиардов. Рост за прошлый год составил $26,7 миллиарда. На второй строчке рейтинга самых богатых людей в мире расположился основатель и акционер производителя ПО Oracle Ларри Эллисон. Его состояние составило $340 миллиардов.