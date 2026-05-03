Мирра Андреева расплакалась после поражения от украинки Марты Костюк

Российская теннисистка Мирра Андреева, как сообщает ТАСС, не смогла сдержать слез во время церемонии награждения финального матча турнира категории WTA 1000 в Мадриде. 19-летняя спортсменка уступила в двух сетах украинке Марте Костюк с результатом 3:6, 5:7, после чего на ее глазах выступили слезы прямо на корте. Мирра начала свою речь с поздравления соперницы, которая завоевала главный трофей столичного «тысячника», однако когда перешла к благодарностям в адрес личной команды, эмоции взяли верх над профессиональной выдержкой, превратив традиционную речь финалистки в один из самых трогательных моментов турнира.

Извиняясь перед зрителями и своей командой, Андреева произнесла пронзительные слова: «Спасибо моей команде за то, что всегда были рядом. Простите. Я обещала себе не плакать. Я просто не буду на вас смотреть, потому что так проще». Эти признания разлетелись по спортивным СМИ и социальным сетям, вызвав волну поддержки в адрес юной российской теннисистки, для которой этот финал стал крупнейшим в ее пока еще молодой профессиональной карьере. Несмотря на поражение, Андреева нашла в себе силы тепло обратиться к своему штабу, признав, что работать с ней иногда бывает непросто, но выразив безмерную благодарность за постоянную поддержку в трудные и легкие времена.

Матч в Мадриде превратился в эмоциональное противостояние двух молодых теннисисток, каждая из которых мечтала о самом крупном титуле в карьере. Марта Костюк оказалась сильнее в ключевых розыгрышах, сумев реализовать свои брейк-пойнты и дожать россиянку во втором сете, когда Андреева уже близка была к тому, чтобы перевести игру в решающую партию. В итоге украинка поднялась на высшую ступень пьедестала, а Мирра — на вторую, но именно российская спортсменка привлекла к себе внимание не столько результатом, сколько искренней реакцией на поражение. Она явно рассчитывала на победу и была опустошена итоговым счетом, что и вылилось в столь сильный эмоциональный всплеск.

Стоит отметить, что победа на турнире в Мадриде принесла Марте Костюк не только почетный титул, но и серьезное финансовое вознаграждение: более €1 миллиона призовых и 1000 рейтинговых очков. Мирра Андреева в качестве финалистки получит €535,5 тысяч и 650 очков в зачет рейтинга WTA. Однако, судя по реакции россиянки на корте, дело для нее было вовсе не в деньгах и даже не в баллах — она искренне переживала из-за упущенной возможности доказать себе и всему миру свою состоятельность на столь высоком уровне.

