Мирра Андреева расплакалась после поражения от украинки Марты Костюк

Извиняясь перед зрителями и своей командой, Андреева произнесла пронзительные слова: «Спасибо моей команде за то, что всегда были рядом. Простите. Я обещала себе не плакать. Я просто не буду на вас смотреть, потому что так проще». Эти признания разлетелись по спортивным СМИ и социальным сетям, вызвав волну поддержки в адрес юной российской теннисистки, для которой этот финал стал крупнейшим в ее пока еще молодой профессиональной карьере. Несмотря на поражение, Андреева нашла в себе силы тепло обратиться к своему штабу, признав, что работать с ней иногда бывает непросто, но выразив безмерную благодарность за постоянную поддержку в трудные и легкие времена.