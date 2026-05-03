Антонелли выиграл квалификацию Гран-при Майами «Формулы-1»

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Итальянский пилот команды «Мерседес» Кими Антонелли стал победителем квалификации на четвертом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран при Майами.
Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Третьим стал монегаск Шарль Леклер на «Феррари».
Ранее ТАСС сообщал, что спринтерскую гонку выиграл британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Болид немецкого пилота команды «Ауди» Нико Хюлькенберга загорелся перед спринтом. Гонщик не смог принять участие в гонке. В ходе квалификации возгорание произошло на машине партнера немца по команде бразильца Габриэля Бортолето.
Гонка состоится 3 мая и начнется в 23:00 мск.
