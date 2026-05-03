Американский рэпер Flo Ridа на концерте признался в любви Москве

«Ты мне не нравишься, я люблю тебя, Москва», — произнёс певец со сцены, сравнив московскую публику с семьёй и добавил, что счастлив находиться в этом городе.
Следующий концерт Flo Rida в Москве пройдёт 3 мая, после чего он отправится на гастрольный тур по стране.
Напомним, Flo Rida планировал свои выступления в России раньше, однако он отменил свой концерт в Москве 8 Марта и перенес тур по России из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Из Москвы рэпер отправится в Краснодар и Новосибирск, всего у него запланировано четыре больших шоу в Российской Федерации.
Напомним, когда рэпер Flo Rida прибыл в Москву, его встретили песнями с медведем и балалайкой.