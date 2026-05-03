Средняя пенсия неработающих россиян превысила 30 тыс. рублей в 13 регионах

Средний размер пенсии более 30 тыс. рублей среди неработающих в марте этого года отмечен в 13 субъектах страны, согласно данным Соцфонда. Это Хабаровский край (30 тыс.), Карелия (31,5 тыс.), Архангельская область (32,5 тыс.), Коми (32,7 тыс.), Якутия (34,4 тыс.), Сахалинская область (34,8 тыс.), Мурманская область (35,4 тыс.), Ямало-Ненецкий АО (37,8 тыс.), Ханты-Мансийский АО (38,3 тыс.), Магаданская область (39 тыс.), Камчатский край (39,3 тыс.), Ненецкий АО (39,8 тыс.), Чукотский АО (43,7 тыс.), следует из данных.