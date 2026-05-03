Средняя пенсия неработающих россиян превысила 30 тыс. рублей в 13 регионах

Среди них Хабаровский край, Карелия, Архангельская область, Коми, Якутия, Сахалинская область, Мурманская область, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Магаданская область, Камчатский край, Ненецкий и Чукотский АО.

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Средний размер пенсионного обеспечения свыше 30 тыс. рублей среди неработающих граждан отмечен в 13 регионах РФ в марте 2026 года, выяснил ТАСС, проанализировав данные статистики.

Средний размер пенсии более 30 тыс. рублей среди неработающих в марте этого года отмечен в 13 субъектах страны, согласно данным Соцфонда. Это Хабаровский край (30 тыс.), Карелия (31,5 тыс.), Архангельская область (32,5 тыс.), Коми (32,7 тыс.), Якутия (34,4 тыс.), Сахалинская область (34,8 тыс.), Мурманская область (35,4 тыс.), Ямало-Ненецкий АО (37,8 тыс.), Ханты-Мансийский АО (38,3 тыс.), Магаданская область (39 тыс.), Камчатский край (39,3 тыс.), Ненецкий АО (39,8 тыс.), Чукотский АО (43,7 тыс.), следует из данных.

В целом средний размер пенсии среди неработающих в РФ в марте 2026 года составил 25 647 ₽

