Неизвестный открыл огонь на барбекю-вечеринке в Лондоне: один из пострадавших — в критическом состоянии

В четверг, 30 мая, в Вашингтоне в результате нападения неизвестного в школе пострадали не менее пяти человек. Он зашел в учебное заведение с ножом. Инцидент произошел в старшей школе города Такома. Все пострадавшие были госпитализированы. Состояние четырех из них оценивается как крайне тяжелое.