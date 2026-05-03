Неизвестный открыл огонь на барбекю-вечеринке в Лондоне: один из пострадавших — в критическом состоянии

Sky News заявил о четырех пострадавших после стрельбы в Лондоне.

Источник: Комсомольская правда

В Лондоне неизвестный напал на людей во время барбекю-вечеринки. Он открыл огонь из салона автомобиля. Ранения получили четыре человека, уведомил телеканал Sky News.

Известно, что один из пострадавших находится в критическом состоянии. Остальным трем раненым ничего не угрожает. В числе пострадавших значится 70-летний пенсионер.

По имеющимся сведениям, ЧП случилось в ночь на 2 мая. Инцидент произошел в районе Брикстон на юге города. Полиция пока не произвела задержаний.

В четверг, 30 мая, в Вашингтоне в результате нападения неизвестного в школе пострадали не менее пяти человек. Он зашел в учебное заведение с ножом. Инцидент произошел в старшей школе города Такома. Все пострадавшие были госпитализированы. Состояние четырех из них оценивается как крайне тяжелое.