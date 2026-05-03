Восходящая звезда «Формулы-1» Антонелли выиграл квалификацию Гран-при Майами

«Формула-1» вернулась после пятинедельной паузы, связанной с отменой ближневосточных этапов. В квалификации Гран-при Майами (штат Флорида, США) победу одержал 19-летний пилот «Мерседеса» Кими Антонелли. Это третья поул-позиция итальянца подряд — ранее он побеждал в Японии и Китае.

Антонелли опередил нидерландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Замкнул первую тройку монегаск Шарль Леклер на «Феррари».

Ранее Life.ru рассказывал, что пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл спринт на Гран-при Китая «Формулы-1», опередив соперников из «Феррари». Второе место занял Шарль Леклер, третьим финишировал его напарник Льюис Хэмилтон.

