«Бенфика» потеряла шансы стать чемпионом Португалии, не проиграв ни разу

ТАСС, 3 мая. Лиссабонская «Бенфика» лишилась шансов на победу в чемпионате Португалии, не потерпев ни одного поражения по ходу турнира.
Чемпионом страны досрочно стал «Порту». В матче 32-го тура команда обыграла «Алверку» со счетом 1:0. «Бенфика» сыграла вничью с «Фамаликаном» (2:2).
«Порту» набрал 85 очков. «Бенфика» располагается на втором месте с 76 очками, клуб одержал 22 победы и 10 раз сыграл вничью. Командам осталось провести по два матча. Третье место занимает лиссабонский "Спортинг (73 очка), имеющий игру в запасе.
Главным тренером «Бенфики» является 63-летний Жозе Моуринью. Именно в этом клубе началась тренерская карьера Моуринью — в 2000 году он возглавлял португальскую команду на протяжении 10 матчей.
Также специалист возглавлял португальский «Порту», итальянский «Интер», английские «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», испанский «Реал», итальянскую «Рому». Вместе с «Челси» он стал трехкратным победителем чемпионата Англии и трехкратным обладателем Кубка лиги, завоевывал Кубок и Суперкубок Англии. С «Манчестер Юнайтед» португалец выиграл Лигу Европы и Суперкубок Англии. С «Порту» специалист стал победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, двукратным чемпионом Португалии, выиграл кубок и суперкубок страны. Во главе «Интера» он стал двукратным чемпионом Италии, обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов. Вместе с «Реалом» стал чемпионом Испании, завоевал кубок и суперкубок страны. «Рому» он привел к победе в первом в истории розыгрыше Лиги конференций.
«Порту» стал чемпионом Португалии в 31-й раз. Рекордсменом по количеству титулов является «Бенфика» с 38 победами. Чемпион двух предыдущих сезонов «Спортинг» завоевывал трофей 21 раз. По разу турнир выигрывали «Белененсеш» и «Боавишта».