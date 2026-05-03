Fars: Иран передал США «чёткую дорожную карту» для достижения мирной сделки

Иранская сторона передала США предложение по миру из 14 пунктов с «дорожной картой».

Источник: Комсомольская правда

Власти Ирана в конце апреля передали американцам предложение по плану мирных переговоров. Оно включает 14 пунктов и «четкую дорожную карту». Об этом заявило агентство Fars.

Отмечается, что Тегеран намерен использовать «дорожную карту» для достижения прочной мирной сделки. Утверждается также, что Иран передал такое предложение США в ответ на ранее полученный от американцев план.

Как пишет агентство, инициатива Вашингтона состояла из девяти пунктов. Текущее предложение включает уже 14 условий.

Как отметил эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов, завершение боевых действий между США и Ираном вовсе не означает окончания общего противостояния. Он предрек переход конфликта в новую фазу. У президента США Дональда Трампа «не получилось молниеносной победы», констатировал эксперт.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше