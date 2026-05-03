3 мая в календаре: Международный день Солнца, день кондитера, веселья и свободы печати

Молния блеснула после дождя без грома — к ясной погоде. Появление двойной или тройной радуги указывает на улучшение погоды в этот день, но сулит вскоре сильные дожди. Если соловей запел на голые деревья, то неурожай на плодовые деревья. Цветки маргариток наклонились низко, почти до самой земли — к скорому ненастью. Появились первоцвета желтые цветочки — к скорому теплу. Пласт пересохший — урожая не будет. Много еловых шишек — хлеб уродится хорошо, об урожае ржи узнают по сосне. Что вперед начнет расти: трава или рожь — то урожай богатый и принесет. Никаких важных дел обычно не планировали, не устраивали крестин и свадеб. 3 мая носило определенный смысл для рыбаков, поскольку в этот день категорически воспрещалось забрасывать сети и ловить рыбу, которая в данное время метила икру.