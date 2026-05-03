3 мая в календаре: Международный день Солнца, день кондитера, веселья и свободы печати

Международный день Солнца Всемирный день веселья День лимонада День кондитера День солнечных пятнашек День положительности в уме Международный день равенства в семье Международный день дикой коалы Международный день осиротевших матерей День рождения «спама» Всемирный день свободы печати День возрождения карачаевского народа Международный день пермакультуры День солидарности тюркского мира, День тюркизма Всемирный день синдрома Альстрёма Праздник Кипяжской иконы Божией Матери Праздник Кипрской иконы Божией Матери День памяти преподобного Феодора Трихины.
Именины.
Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Федор.
Окликание предков.
На Руси верили, что в этот день покойники скорбят о своей земной жизни и желают повидаться с родными. Поэтому было принято посещать кладбища — причитать на могилах и окликать родителей. Как правило, это делали пожилые женщины и старухи на утренней заре.
Плакальщицы на погосте призывали своих умерших родителей: «Встаньте-пробудитесь, поглядите на своих детушек, выгляньте на нас, сирот, из своих домков, да потешьте словом ласковым!». Считалось, что в этот день земля раскрывается, и души покойных могут вылететь на свет божий. Обеденный стол поэтому накрывали как можно сытнее, чтобы предки убедились, что их детям и внукам живется хорошо.
Перед каждым делом в этот день молились всей семьей. Впрочем, к работе и так относились со священным трепетом. В народе в этот день вспоминали поговорки о труде: «Лодырь на пашне — что трутень в улье»; «Хочешь хлеба с медом — берись за лопату»; «На полатях лежать — хлеба не едать».
День был важен и для тех, кто занимался рыболовством: ловить рыбу в этот день считалось большим грехом. Возможно, такое поверье было связано с тем, что примерно в это время многие речные виды рыб мечут икру. Кстати, по рыбьему молодняку крестьяне тоже гадали: если мальки разойдутся быстро, то сеять можно пораньше, а если долго будут оставаться вместе — то стоит подождать.
События.
1494 год — открыта Ямайка.
1904 год — в США запатентована механическая письменная ручка «Parker».
1908 год — в 25 км от Бейрута открыта огромная скульптура Девы Марии.
1932 год — состоялся первый полёт советской летающей лодки МБР-2.
1957 год — в СССР принято решение о преобразовании колхозов в совхозы.
1978 год — день рождения Спама.
1982 год — израильский премьер-министр Бегин заявил, что его страна распространит свой суверенитет на оккупированные территории на Западном берегу.
1991 год — в Виндхуке, столице Намибии, подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и её демократический характер.
1997 год — Майкл Джексон занял первое место в британском хит-параде с песней «Blood on the Dancefloor» (18+).
1999 год — теннисист Евгений Кафельников первым из россиян стал первой ракеткой мира.
2005 год — взрыв на военном складе в Афганистане, 28 человек погибли, более 70 получили ранения.
2006 год — в окрестностях города Сочи потерпел авиакатастрофу пассажирский самолёт А320, выполнявший рейс Ереван — Сочи.
2021 год — обрушение эстакады метро в Мехико, в результате трагедии погибло 26 человек.
2023 год — массовое убийство в школе в Белграде, погибли 10 человек, включая 9 детей.
В этот день родились.
Сергий Радонежский (1314 — 1392 г.), русский церковный и государственный деятель, основатель Троице-Сергиева монастыря.
Никколо Макиавелли (1469 — 1527 г.), итальянский философ и политик эпохи Возрождения.
Юрий Самарин (1819 — 1876 г.), русский философ, публицист-славянофил.
Александр Бенуа (1870 — 1960 г.), русский художник, историк искусства.
Голда Меир (1898 — 1978 г.), израильский государственный и общественный деятель.
Николай Яковченко (1900 — 1974 г.), советский актер театра и кино, Народный артист Украины.
Бинг Кросби (1903 — 1977 г.), американский киноактер и певец.
Вера Чаславская (1942 — 2016 г.), чехословацкая гимнастка, семикратная олимпийская чемпионка.
Татьяна Толстая (1951 г.), российская писательница, публицист и телеведущая.
Наталья Андрейченко (1956 г.), советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР.
Ида Галич (1990 г.), российская телеведущая, певица и видеоблогер.
Семён Елистратов (1990 г.), российский шорт-трекист, олимпийский чемпион, чемпион мира и многократный чемпион Европы.
Народные приметы.
Молния блеснула после дождя без грома — к ясной погоде. Появление двойной или тройной радуги указывает на улучшение погоды в этот день, но сулит вскоре сильные дожди. Если соловей запел на голые деревья, то неурожай на плодовые деревья. Цветки маргариток наклонились низко, почти до самой земли — к скорому ненастью. Появились первоцвета желтые цветочки — к скорому теплу. Пласт пересохший — урожая не будет. Много еловых шишек — хлеб уродится хорошо, об урожае ржи узнают по сосне. Что вперед начнет расти: трава или рожь — то урожай богатый и принесет. Никаких важных дел обычно не планировали, не устраивали крестин и свадеб. 3 мая носило определенный смысл для рыбаков, поскольку в этот день категорически воспрещалось забрасывать сети и ловить рыбу, которая в данное время метила икру.
