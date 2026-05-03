Юрист Мурашкина напомнила о наказании за оплату покупки чужой картой

Россиянам за оплату покупок чужой картой может грозить лишение свободы, если будет доказан факт кражи. Об этом рассказала первый замглавы аппарата Ассоциации юристов РФ Арина Мурашкина.
— Если владелец карты не просил о покупке и не осознавал списание средств, то действия можно расценивать как кражу с банковского счета, — объяснила эксперт.
Кроме того, если платеж сопровождался обманом или злоупотреблением доверия, то это можно расценивать как мошенничество.
— В зависимости от размера причиненного ущерба наказание может составлять до десяти лет лишения свободы, — цитирует специалиста РИА Новости.
При этом не имеет значения, чья карта использовалась — в таких ситуациях риск уголовной ответственности есть всегда.
Тем временем в РФ участились случаи мошенничества с «ошибочными переводами». Злоумышленники отправляют деньги на карту, а затем связываются с получателем и просят вернуть средства.
Депутат Госдумы Владимир Плякин, в свою очередь, выступил с инициативой по выпуску чистых банковских карт без номеров и CVV.