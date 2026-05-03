Бомба витаминов за копейки: Топ-5 шикарных рецептов весенних щей из крапивы

Давайте соберём ваш личный чек-лист идеального супа из крапивы: рецепт без лишних слов. Обязательно собираем молодую крапиву только в чистом месте, вдали от дорог. Не забываем залить её кипятком или бланшировать одну-две минуты — никаких исключений. Варим суп с крапивой не дольше пяти минут после добавления зелени. Добавляем немного кислоты — лимон, щавель или ложку сметаны прямо в суп — для сохранения цвета. Подаём обязательно с крутым яйцом и жирной сметаной, это правило, которое не принято нарушать. И наконец, смело экспериментируем: мясо, грибы, шпинат, щавель, даже горсть перловки — ваш суп не будет скучным никогда.