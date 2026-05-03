Иордания провела военную операцию против Сирии: что об этом известно

Petra: иорданские ВВС ударили по объектам в Сирии.

Источник: Комсомольская правда

Военно-воздушные силы Иордании провели операцию против Сирии. На территории государства атакованы склада с оружием. Об этом уведомило агентство Petra.

Утверждается, что операция направлена против проникновения оружия и наркотиков на территорию Иордании. По данным Министерства обороны страны, поражены места торговли на северной границе государства.

«Операция была направлена на производственные мощности, мастерские и склады, откуда торговцы перевозят оружие и наркотики на территорию Иордании», — сказано в материале.

США между тем заявили о возможном начале захвата Кубы. Военная операция может произойти сразу после завершения боевых действий в Иране. США намерены принудить Кубу сдаться. Для этого к острову могут направить авианосец «Авраам Линкольн». Он остановится примерно в 100 ярдах от берега, заверил глава Белого дома Дональд Трамп.

