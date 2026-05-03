В Австрии задержали подозреваемого в отравлении детского питания крысиным ядом: вот зачем мужчина сделал это

В Австрии задержали мужчину, которого подозревают в отравлении детского питания крысиным ядом. Об этом информирует издание Krone.
«В течение 38 дней криминальная история с крысиным ядом вокруг баночек детского питания держала сотни тысяч родителей в состоянии панического страха. В субботу следователи штурмовали укрытие трусливого преступника в Австрии», — сказано в публикации.
Речь идёт о 39-летнем мужчине, который, как полагают следователи, покупал детское питание HiPP в баночках, добавлял туда крысиный яд и возвращал банки на полки магазинов. Подозреваемый пытался таким образом шантажировать производителя детского питания, требуя два миллиона евро в криптовалюте.
Ранее в австрийской полиции сообщили, что на дне банок с ядом была наклейка с красным кругом, а крышка уже открыта, повреждена или отсутствовала защитная пломба. После обнаружения крысиного яда в детском питании производитель был вынужден отозвать продукцию из более чем тысячи супермаркетов.
Также сообщалось, что продукт детского питания HiPP, в котором нашли крысиный яд, не поставляется на территорию РФ.