Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Австрии задержали подозреваемого в отравлении детского питания крысиным ядом: вот зачем мужчина сделал это

В Австрии 39-летний мужчина добавил яд в детское питание ради вымогательства.

Источник: Комсомольская правда

В Австрии задержали мужчину, которого подозревают в отравлении детского питания крысиным ядом. Об этом информирует издание Krone.

«В течение 38 дней криминальная история с крысиным ядом вокруг баночек детского питания держала сотни тысяч родителей в состоянии панического страха. В субботу следователи штурмовали укрытие трусливого преступника в Австрии», — сказано в публикации.

Речь идёт о 39-летнем мужчине, который, как полагают следователи, покупал детское питание HiPP в баночках, добавлял туда крысиный яд и возвращал банки на полки магазинов. Подозреваемый пытался таким образом шантажировать производителя детского питания, требуя два миллиона евро в криптовалюте.

Ранее в австрийской полиции сообщили, что на дне банок с ядом была наклейка с красным кругом, а крышка уже открыта, повреждена или отсутствовала защитная пломба. После обнаружения крысиного яда в детском питании производитель был вынужден отозвать продукцию из более чем тысячи супермаркетов.

Также сообщалось, что продукт детского питания HiPP, в котором нашли крысиный яд, не поставляется на территорию РФ.