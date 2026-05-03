В Рособрнадзоре напомнили, что ждет опоздавших на ЕГЭ

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Опоздавшие на ЕГЭ могут быть допущены на экзамен, но время окончания экзамена для них будет таким же, как и для тех, кто пришел во время. Об этом говорится в письме Рособрнадзора, содержащем рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, которое есть в распоряжении ТАСС.