В Рособрнадзоре напомнили, что ждет опоздавших на ЕГЭ

Участников допустят в аудитории, но время экзамена для них не продлят, говорится в письме ведомства.

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Опоздавшие на ЕГЭ могут быть допущены на экзамен, но время окончания экзамена для них будет таким же, как и для тех, кто пришел во время. Об этом говорится в письме Рособрнадзора, содержащем рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, которое есть в распоряжении ТАСС.

«В случае если участник экзамена опоздал на экзамен — он допускается в ППЭ (пункт проведения экзамена — прим. ТАСС) к сдаче экзамена, при этом время окончания экзамена, зафиксированное на доске (информационном стенде) организаторами, не продлевается, инструктаж, проводимый организаторами, не проводится», — говорится в рекомендациях.

Если в течение 2 часов от начала экзамена ни один школьник не пришел, то принимается решение об остановке экзамена в пункте его проведения или отдельных аудиториях, уточняется в документе.