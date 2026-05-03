Парадокс португальского футбола: клуб не проиграл ни разу, но остался без золота

Сезон 2025/2026 в чемпионате Португалии, как сообщает ТАСС, подарил болельщикам уникальную и парадоксальную интригу: лиссабонская «Бенфика» под руководством легендарного Жозе Моуринью потеряла шансы на победу в турнире, при этом не проиграв ни одного матча. За два тура до финиша подопечные Моуринью имеют в своем активе 22 победы и 10 ничьих — и ноль в графе поражений. Однако такой впечатляющий результат не позволил им догнать «Порту», который досрочно оформил чемпионство после минимальной победы над «Алверкой» со счетом 1:0. «Бенфика», в свою очередь, сыграла вничью с «Фамаликаном» (2:2), что окончательно лишило её даже теоретических шансов догнать принципиального соперника.
На данный момент «Порту» набрал 85 очков, тогда как «Бенфика» располагается на второй строчке с 76 баллами. Разрыв в девять очков при двух оставшихся турах делает недосягаемым португальское золото для команды Моуринью, которая, тем не менее, продолжает удерживать уникальную серию без поражений. Третье место занимает лиссабонский «Спортинг», имеющий 73 очка и один матч в запасе. Статистика «Бенфики» в этом сезоне выглядит особенно контрастно на фоне результатов других лиг Европы: обычно команды, не знающие горечи поражений, становятся чемпионами, но в Португалии сложилась обратная ситуация.
Этот чемпионский титул стал для «Порту» 31-м в истории клуба. При этом рекордсменом по количеству побед в чемпионате Португалии остаётся именно «Бенфика», на счету которой 38 титулов. «Спортинг», выигрывавший турнир два предыдущих сезона, имеет в своей коллекции 21 чемпионство. По разу чемпионами становились «Белененсеш» и «Боавишта». Добавляет драматизма и тот факт, что именно с лиссабонской «Бенфики» начиналась тренерская карьера Жозе Моуринью — ещё в 2000 году он провел у руля команды 10 матчей, после чего начал своё победное шествие по лучшим клубам Европы.
Теперь 63-летний португальский специалист, в коллекции которого есть победы в Лиге чемпионов с «Порту» и «Интером», титулы в Англии, Испании и Италии, возвращается к истокам, но пока не может привести родную «Бенфику» к долгожданному чемпионству. Команда Моуринью стала первым в истории португальского футбола клубом, который потерял шансы на чемпионство, не потерпев при этом ни одного поражения за весь сезон. Впереди у лиссабонцев два заключительных тура, где они в любом случае попытаются завершить кампанию без единого проигрыша — это станет для них своеобразным утешительным призом в сезоне, где статистика оказалась сильнее трофея.
