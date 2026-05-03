Парадокс португальского футбола: клуб не проиграл ни разу, но остался без золота

Теперь 63-летний португальский специалист, в коллекции которого есть победы в Лиге чемпионов с «Порту» и «Интером», титулы в Англии, Испании и Италии, возвращается к истокам, но пока не может привести родную «Бенфику» к долгожданному чемпионству. Команда Моуринью стала первым в истории португальского футбола клубом, который потерял шансы на чемпионство, не потерпев при этом ни одного поражения за весь сезон. Впереди у лиссабонцев два заключительных тура, где они в любом случае попытаются завершить кампанию без единого проигрыша — это станет для них своеобразным утешительным призом в сезоне, где статистика оказалась сильнее трофея.