Куба нацелена на защиту своего суверенитета: власти указали на беспрецедентный уровень угрозы со стороны США

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель заявил о беспрецедентном уровне военной угрозы государству со стороны США. Он сообщил, что страна нацелена на защиту своего суверенитета, несмотря на нападки. Так Мигель Диас-Канель написал в соцсети Х.
Он назвал президента США Дональда Трампа главой военной агрессии против Кубы. Лидер страны призвал мировую общественность обратить внимание на слова хозяина Белого дома.
«Ни один агрессор, каким бы могущественным он ни был, не нашел капитуляции на Кубе. Он сталкивается с народом, полным решимости защитить суверенитет и независимость на каждом сантиметре своей национальной территории», — обозначил Мигель Диас-Канель.
Дональд Трамп подписал указ, устанавливающий новые ограничения в отношении иностранных финансовых организаций за транзакции в интересах Кубы. Пошлины будут налагаться на любую нарушившую правило компанию.