В ГД рассказали, когда россиянам ждать самых долгих новогодних каникул

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Новогодние каникулы рекордной продолжительностью в 12 дней могут повториться в России через несколько лет — с 31 декабря 2031 года по 11 января 2032 года — при условии сохранения действующих норм. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее Минтруд РФ представил проект производственного календаря на 2027 год, согласно которому ближайшие новогодние праздники продлятся 11 дней. Это на один день меньше новогодних каникул 2026 года, которые продолжались 12 дней и были самыми длинными за многие годы.
«Повторение рекордных по продолжительности новогодних каникул, как в 2026 году, возможно в 2032 году — 12 календарных дней. При условии, если ничего не поменяется в Трудовом кодексе к 2032 году с точки зрения праздничных дней», — сказал Нилов. Календарная сетка конца 2031 — начала 2032 года совпадает с прошедшим новогодним периодом, когда 31 декабря выпадает на среду, а 11 января — на воскресенье.
Депутат рассказал о предстоящих на ближайший Новый год 11-дневных каникулах. Он пояснил, что официально новогодние праздники продлятся с 1 по 8 января, однако за счет того, что 9 и 10 января выпадают на субботу и воскресенье, общая продолжительность отдыха составит 11 дней подряд с учетом нерабочего дня 31 декабря 2026 года.