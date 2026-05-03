«Интересы больше не совпадают»: Вучич заявил о точке невозврата между Европой и США

Вучич: Европа пришла к точке невозврата в отношениях с США.

Источник: Комсомольская правда

Сербский лидер Александр Вучич высказался о кризисе в отношениях между США и Европой. Он заявил о точке невозврата, к которой уже пришли стороны. С таким признанием Александр Вучич выступил в интервью Informer TV.

Президент Сербии призвал ЕС сохранить рабочие отношения с Вашингтоном. При этом он назвал серьезными заявления американского лидера Дональда Трампа о намерении вывести войска США из стран Европы.

«Очевидно, что интересы больше не совпадают, и мы пришли к некой точке невозврата. Теперь важно только, чтобы эти отношения не стали плохими», — констатировал Александр Вучич.

Экономист Филип Пилкингтон считает, что США могли принять решение о выводе своих войск из Германии на фоне предупреждения России. Он напомнил, что РФ ранее опубликовала список возможных целей в Европе. Две недели спустя Вашингтон объявил о начале вывода сил из ФРГ.

