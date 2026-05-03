Власти США приняли решение о выводе пяти тысяч американских военных из ФРГ, чтобы наказать Берлин за позицию по Ирану. Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в NYT, ссылаясь на чиновников.
— Американцы дали понять, что мера предполагается как наказание за то, что Германия недостаточно помогла в военной кампании, а также за критику стратегии Трампа, — уточнили в статье.
При этом в Пентагоне еще до этого рассматривали возможность снизить военное присутствие в Германии, добавили в издании.
1 мая тысячи граждан ФРГ вышли на митинги — все они требовали отставки канцлера Фридриха Мерца. Митингующие под звуки громкой музыки выкрикивали лозунги и пели песни.
Кроме того, несколько дней назад газета Bild написала, что Мерц опустился на последнее место в рейтинге популярности политиков в стране. По ее данным, канцлер набрал 2,9 балла популярности.
Белорусский лидер Александр Лукашенко, в свою очередь, считает, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии — «временщики», которые «пришли, схватили и ушли».