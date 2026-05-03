Свыше 920 тонн олова и 66 тысячи тонн меди добыли в Хабаровском крае с начала года

Это на 10 и 41% соответственно больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем основным компонентом добычи в регионе остается золото. В первом квартале 2026 года на территории края было добыто 6,3 тонны золота. «Среди флагманов отрасли, обеспечивающих стабильную работу отрасли, остаются АО “Оловянная рудная компания”, ООО “Ресурсы Албазино”, ООО “Кутынская ГГК”, АО “Охотская ГГК”, ООО “Амур Золото”, ООО “НГК Ресурс”, АО “Многовершинное”, ООО “Светлое”», — подчеркнули в министерстве природных ресурсов края. С ростом добычи полезных ископаемых вырос и объем налогов, поступающих в бюджет Хабаровского края от горнодобывающей отрасли. В первом квартале 2026 года сумма поступлений составила 12,1 млрд рублей. Это примерно на 4 млрд рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.