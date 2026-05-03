Трамп заявил, что США могут снова ударить по Ирану

Трамп не исключил новые удары по Иран и навал американскую морскую блокаду региона дружественной.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон может снова начать наносить удары по Ирану. Такое развитие событий допустил президент США Дональд Трамп. Этой темы он коснулся, общаясь с журналистами в штате Флорида.

«Посмотрим. Это возможность, такое, безусловно, может произойти», — сказал американский лидер в ответ на соответствующий вопрос.

При этом он охарактеризовал морскую блокаду Ирана, осуществляемую Соединёнными Штатами, как «очень дружественную».

Напомним, Трамп завершил боевые действия в Иране, однако сделал это с большой оговоркой.

Востоковед Балмасов тем временем сделал прогноз, что после завершения войны Трамп будет душить Иран экономически.

Ранее сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен предположил, что письмо президента США Дональда Трампа Конгрессу о якобы окончании войны с Ираном является уловкой для обхода запрета на ведение военных действий.

