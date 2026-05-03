Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья из четырех человек в Индии умерла после ужина с арбузом

Сотрудники правоохранительных органов в Индии расследуют смерть семьи, члены которой отравились арбузом. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в The Times of India.

Сотрудники правоохранительных органов в Индии расследуют смерть семьи, члены которой отравились арбузом. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в The Times of India.

26 апреля Абдулла Додаки, его жена Насрин и их дочери Аиши и Зайнаб ужинали с родственниками. Все четверо съели арбуз, который был куплен на рынке.

Утром у них появились симптомы тяжелого пищевого отравления. Несмотря на это, все остальные участники застолья чувствовали себя хорошо.

Врачи госпитализировали супругов с детьми в больницу, однако помочь им не удалось. При этом медики утверждают, что даже употребление испорченного арбуза не могло бы вызвать такое отравление.

По словам гастроэнтеролога Акаша Шукла, у некоторых групп людей может наблюдаться резкая реакция на фрукты и овощи, однако арбузы в этот список не входят, уточнили в издании.

До этого в подмосковном Одинцове отравились 27 воспитанников одного из детских садов в возрасте от двух до семи лет — они поступили в больницу с симптомами острой кишечной инфекции.