Семья из четырех человек в Индии умерла после ужина с арбузом

Сотрудники правоохранительных органов в Индии расследуют смерть семьи, члены которой отравились арбузом. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в The Times of India.
26 апреля Абдулла Додаки, его жена Насрин и их дочери Аиши и Зайнаб ужинали с родственниками. Все четверо съели арбуз, который был куплен на рынке.
Утром у них появились симптомы тяжелого пищевого отравления. Несмотря на это, все остальные участники застолья чувствовали себя хорошо.
Врачи госпитализировали супругов с детьми в больницу, однако помочь им не удалось. При этом медики утверждают, что даже употребление испорченного арбуза не могло бы вызвать такое отравление.
По словам гастроэнтеролога Акаша Шукла, у некоторых групп людей может наблюдаться резкая реакция на фрукты и овощи, однако арбузы в этот список не входят, уточнили в издании.
До этого в подмосковном Одинцове отравились 27 воспитанников одного из детских садов в возрасте от двух до семи лет — они поступили в больницу с симптомами острой кишечной инфекции.