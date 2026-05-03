Акция «Бессмертный полк» прошла на территории постпредства РФ при ООН

В мероприятии принимали участие несколько десятков человек, они принесли с собой портреты своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. «День Победы — это два слова, которые заставляют чаще биться наши сердца, два слова, которые напоминают нам всем о цене, которую заплатил советский народ за эту победу. Давайте отдадим дань всем, кто сделал вклад в эту победу», — сказал в приветственном обращении к участникам акции заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков.