Акция «Бессмертный полк» прошла на территории постпредства РФ при ООН

В мероприятии принимали участие несколько десятков человек.

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Российские дипломаты провели в субботу акцию «Бессмертный полк», приуроченную к 81-летию Победы в Великой Отечественной войне. Шествие прошло на территории жилого комплекса постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке, сообщает корреспондент ТАСС.

В мероприятии принимали участие несколько десятков человек, они принесли с собой портреты своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. «День Победы — это два слова, которые заставляют чаще биться наши сердца, два слова, которые напоминают нам всем о цене, которую заплатил советский народ за эту победу. Давайте отдадим дань всем, кто сделал вклад в эту победу», — сказал в приветственном обращении к участникам акции заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков.

«Бессмертный полк» — общественная акция, проводимая для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны.

