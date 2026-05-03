В США заявили о любви к России: как прошла акция «Бессмертный полк» в Вашингтоне

В Соединенных Штатах прошла акция «Бессмертный полк». Торжественное мероприятие провели в центре Вашингтона. Участники акции заявили о любви и уважении к России, цитирует РИА Новости.
На мероприятие прибыли не только жители Вашингтона, но и люди из других городов. Всего собралось порядка сотни человек.
«Когда я говорю о Второй мировой войне, о памяти героев, погибших во Второй мировой войне, все идут навстречу… Мы не можем отменить наш праздник, это большой праздник для России», — сообщила организатор акции Анна Блоха.
Шествие также прошло в Амстердаме. Участники мероприятия прошлись по улицам исторического центра столицы Нидерландов. Акция состоялась 2 мая на площади Дам. Участников мероприятия встречали исполнением музыкальных песен военных лет.