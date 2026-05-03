Синоптик, офтальмолог, водолаз: В РФ расширили перечень профессий для альтернативной службы

В России расширен перечень работ, профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы. Соответствующий приказ Минтруда вступает в силу.
Ранее в перечень сходила 271 позиция, теперь он расширен до 363. В частности, теперь альтернативную службу россияне могут проходить, работая водолазами, костюмерами, настройщиками пианино и роялей, синоптиками и зоологами. Также в перечень вошёл ряд медицинских специализаций — травматолог-ортопед, офтальмолог и невролог.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге всего в этом году для альтернативной службы подготовили 322 рабочих места по 28 специальностям.
Также сообщалось, что МЧС России собирается укомплектовать пожарные подразделения военнослужащими по призыву.
Ранее в Генштабе напомнили, что призыв граждан на военную службу в РФ проводится в течение всего календарного года с 1 января по 31 декабря.