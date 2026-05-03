В России продлили положение о лицензировании телерадиовещания еще на 6 лет

В число предъявляемых к обладателю лицензии требований включено использование только разрешенных сред вещания (например, кабельное, спутниковое, эфирное вещание), соблюдение программной направленности и концепции вещания, обладание статусом редакции или договором с редакцией телеканала/радиоканала. Кроме того, лицензиаты обязаны объявлять выходные данные, распространять обязательные сообщения, соблюдать ограничения по закону о СМИ, обеспечивать доступность продукции для инвалидов по слуху (не менее 5% объема вещания в неделю) и соответствующим образом маркировать материалы иноагентов в случае их распространения.