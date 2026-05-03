В России продлили положение о лицензировании телерадиовещания еще на 6 лет

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Действие положения о лицензировании телевизионного вещания и радиовещания продлено до 1 сентября 2032 года без принципиальных изменений. Это следует из утвержденного правительством РФ документа, с которым ознакомился ТАСС.
Утвержденный правовой акт устанавливает порядок лицензирования теле- и радиовещания: полномочия Роскомнадзора, требования, предъявляемые юридическим лицам, а также сам механизм подачи на лицензию, включая срок принятия решения Роскомнадзором.
Правительственный документ от 2020 года, регулирующий этот вопрос, скоро истекает. По этой причине принято новое положение, оно не содержит принципиальных изменений и оставляет прежним ранее закрепленный порядок лицензирования вещания.
В число предъявляемых к обладателю лицензии требований включено использование только разрешенных сред вещания (например, кабельное, спутниковое, эфирное вещание), соблюдение программной направленности и концепции вещания, обладание статусом редакции или договором с редакцией телеканала/радиоканала. Кроме того, лицензиаты обязаны объявлять выходные данные, распространять обязательные сообщения, соблюдать ограничения по закону о СМИ, обеспечивать доступность продукции для инвалидов по слуху (не менее 5% объема вещания в неделю) и соответствующим образом маркировать материалы иноагентов в случае их распространения.
Постановление вступит в силу 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2032 года.