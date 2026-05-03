Европейские лидеры намерены затягивать конфликт на Украине, несмотря на правду. Они «наплевали» на истины. Европейцы понимают, что Украина прогнила от коррупции, но желают любым путем одолеть РФ. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
Он добавил, что в ЕС также осознают насильственную мобилизацию на Украине. Политики понимают, как именно людей доставляют в зону боевых действий.
«ЕС знает, что Зеленский — неизбранный диктатор. ЕС знает, что Украина не может и не будет побеждать», — констатировал Чей Боуз.
Как пишет газета Le Figaro, Европа стремительно теряет технологическое лидерство. Регион ранее почти догнал США по производительности. При этом в последние 40 лет Европа сдает позиции. Сейчас ЕС проигрывает в этом отношении и США, и Китаю.