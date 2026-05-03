Серебряный призер Олимпиады-1976 по гребле Дулеев скончался в возрасте 70 лет

На 71-м году жизни скончался серебряный призер Олимпийских игр 1976 года в Монреале Евгений Дулеев. Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в пресс-службе Федерации гребного спорта России.

— Федерация выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Васильевича. Память о нем сохранится в истории российской гребли, — уточнили в Telegram-канале.

На ОИ-1976 спортсмен завоевал серебро в соревнованиях четверок парных. Кроме того, в его активе две бронзовые награды мировых первенств — в 1975 году в Ноттингеме и в 1977 году в Амстердаме.

Дулеев также выступал на Олимпийских играх 1980 года в Москве — тогда он занял пятое место в двойке парной.