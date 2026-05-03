В Хабаровске 3 мая пройдёт небольшой дождь

В Хабаровском крае 3 мая 2026 года опасных метеорологических явлений не прогнозируется. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от −1 до +1 градуса, днём столбик термометра поднимется до +11…+13 градусов. Ветер западный 4−9 метров в секунду.
В южных районах края день пройдёт без существенных осадков. Ночные температуры здесь составят от −1 до +4 градусов, дневные — от +12 до +17 градусов при западном ветре 5−10 метров в секунду. В центральных районах также без осадков. Температура ночью от −2 до +3 градусов, днём от +8 до +15 градусов, ветер западный 4−10 метров в секунду. Север края обойдётся без дождей. Ночью подморозит до −5…+3 градусов, днём воздух прогреется до 0…+10 градусов при западном ветре 4−10 метров в секунду.
В целом погода благоприятна для прогулок и работ на открытом воздухе, однако жителям Хабаровска стоит взять с собой зонты.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru